Honaz'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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Honaz'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Honaz'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Honaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla 1 kişi yakalandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocabaş Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Aramada 30 fişek esrar, bir miktar eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken Y.A (51) gözaltına alındı.

Zanlının çeşitli suçlardan hakkında 14 suç kaydı bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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