Honaz'da yangın çıkan iki ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Honaz'da yangın çıkan iki ev kullanılamaz hale geldi

AA, Sebahatdin Zeyrek - Güncel
 - Güncelleme:
Honaz'da yangın çıkan iki ev kullanılamaz hale geldi

Denizli'nin Honaz ilçesinde iki evdeki yangın hasara neden oldu.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde iki evdeki yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre Haydar Mahallesi'nde Ramazan Köroğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bir süre sonra bitişikteki Ramazan Köroğlu'nun akrabası Fikret Köroğlu'nun evine de sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

Yangında, iki ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

İtfaiye, Denizli, Köroğlu, Yangın, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title