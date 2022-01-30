Honaz'da yangın çıkan iki ev kullanılamaz hale geldi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde iki evdeki yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre Haydar Mahallesi'nde Ramazan Köroğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bir süre sonra bitişikteki Ramazan Köroğlu'nun akrabası Fikret Köroğlu'nun evine de sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

Yangında, iki ev kullanılamaz hale geldi.