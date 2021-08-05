Honaz'da ikinci yangında kontrol altına alındı

Denizli'de ormanlık alanda başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Denizli'de ormanlık alanda başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Karaçay Mahallesinde akşam saatlerinde orman yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı