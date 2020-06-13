Honaz'da görülmemiş hırsızlık...Çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çaldı
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Honaz'da görülmemiş hırsızlık...Çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çaldı

Honaz'da görülmemiş hırsızlık...Çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çaldı -Azılı hırsız karakoldan çıkıp motosiklet çalarak gündeme gelmişti -Azılı hırsız bu defa JASAT'yan kaçamadı Denizli'nin Honaz ilçesinde girdiği evleri soyup soğana çeviren ve bir evden içerisinde...

13.06.2020 18:46 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:51

Honaz'da görülmemiş hırsızlık...Çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çaldı

-Azılı hırsız karakoldan çıkıp motosiklet çalarak gündeme gelmişti

-Azılı hırsız bu defa JASAT'yan kaçamadı

DENİZLİ - Denizli'nin Honaz ilçesinde girdiği evleri soyup soğana çeviren ve bir evden içerisinde yıkanan elbiseler ile çamaşır makinesini dahi çalan azılı hırsız Jandarma Suç Araştırma Timi koordinesinde gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

Olay, Honaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaklık Mahallesi'nde evlerden hırsızlık olaylarının artması üzerine jandarmanın dedektifleri olan JASAT timi ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın daha önceden de farklı hırsızlık olaylarından dolayı tutuklanan ve cezaevinden çıkan Yaşar A., olduğu tespit edildi. Ardından harekete geçen JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı şüpheli Yaşar A.'nın Kocabaş Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Baskında gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramalarda ise çaldığı telefon, bilgisayar, 500 TL nakit para ve çamaşır makinesi ele geçirildi. Yaşar A.'nın çamaşır makinesini içinde yıkanan elbiseler ile çalması ise bu kadarına da 'pes' dedirtti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Karakoldan çıktıktan 20 dakika sonra motosiklet çalarak gündeme geldi"

Öte yandan, Yaşar A.'nin geçtiğimiz yıl Eylül ayında da Sarayköy ilçesinde iş yerinden yalıtım malzemesi çalmak suçlaması ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınıp, ifadesi alındıktan sonra ise savcılık talimatı ile serbest bırakıldığı kaydedildi. Yaşar A., karakoldan çıktıktan sadece 20 dakika sonra ise akaryakıt istasyonundan motosiklet çalması üzerine tekrar gözaltına alınıp sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Yaşar A.'nın cezaevinden çıktıktan sonrada kaldığı yerden hırsızlığa devam ettiği ortaya çıktı.

Honaz'da görülmemiş hırsızlık...Çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çaldı

Kaynak: İHA

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