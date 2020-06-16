Honaz'da, eski zabıta, başkanın makam şoförü ve personelini darpla suçladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Honaz'da, eski zabıta, başkanın makam şoförü ve personelini darpla suçladı

DENİZLİ'nin Honaz Belediyesi'nde daha önce 6 yıl zabıta olarak görev yapan Mustafa Sarı (36), Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in makam şoförü ile sulama biriminde çalışan bir personelin saldırısına uğradığını öne sürdü.

Honaz'da, eski zabıta, başkanın makam şoförü ve personelini darpla suçladı
16.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:58

DENİZLİ'nin Honaz Belediyesi'nde daha önce 6 yıl zabıta olarak görev yapan Mustafa Sarı (36), Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in makam şoförü ile sulama biriminde çalışan bir personelin saldırısına uğradığını öne sürdü. Darp raporu alıp, polise şikayetçi olan Sarı, "Beni öldüresiye dövdüler" dedi.

Daha önce belediyede çalışan şimdilerde ise çiftçilik yapan, 2 çocuk babası Mustafa Sarı, 13 Haziran gecesi, saat 01.00 sıralarında otomobiliyle geldiği Honaz- Karakurt karayolu üzerindeki bir kokoreçcide yemek yedi. Eve dönmek için otomobiline yönelen Sarı, iddiaya göre, CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in makam şoförü Mesut T. ile belediye çalışan Ali Ş.'nin saldırısına uğradı. İkili, Sarı'yı tekme ve yumruklarla dövdü. Ardından da kaçtı. Gözünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ile kollarında çizikler oluşan Sarı, Denizli Devlet Hastanesi'nden darp raporu alıp, Kınıklı Polis Karakolu'nda şikayetçi oldu.'BENİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER'

Kendisinin daha önce 6 yıl boyunca belediyese sözleşmeli zabıta olarak çalıştığını anlatan Sarı, "Aniden gelip, küfürler ederek saldırdılar. Gözüme ve ayaklarıma vurdular. Yere yatırıp tekmelediler. Ne olduğunu anlayamadım. Beni öldüresiye dövdüler. Daha önce Honaz Belediyesi'nde çalışıyordum. Altı yıl orada görev yapmıştım. Geçen 2 Ocak'ta işten çıkarıldım. Bu kişilerle hiçbir sorunum yok. Beni darp eden kişilerden biri Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in şoförü, diğeri de sulama biriminde görevli personel. Neden bu saldırıya uğradığımı bilmiyorum. Kaçarken de tehditler savurdular. Beni ailemle tehdit ettiler. Gereken müracaatları yaptım. Konunun peşini bırakmayacağım" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek Haber
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi Haber
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu Haber
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak
Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
İstanbul'da biri yabancı uyruklu iki grubun taşlı sopalı kavgası kamerada
İstanbul'da biri yabancı uyruklu iki grubun taşlı sopalı kavgası kamerada
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 41 işletme ve 4 konaklama tesisine ceza kesildi
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 41 işletme ve 4 konaklama tesisine ceza kesildi
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Bakan Koca icazet verdi: Maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım
Bakan Koca icazet verdi: Maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Sezen Aksu Yasmin Erbil Nuri Bilge Ceylan
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Kaza Bingöl Twitter
Şu an buradasınız: Honaz'da, eski zabıta, başkanın makam şoförü ve personelini darpla suçladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 12:33:13. #1.15#
title