Honaz Belediye Başkanı Kepenek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli'nin Honaz ilçesi Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Denizli'nin Honaz ilçesi Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kepenek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyidir." ifadelerine yer verdi.
Kepenek, ayrıca yaptırdığı test sonuçlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu