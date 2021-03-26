Honaz Belediye Başkanı Kepenek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Honaz Belediye Başkanı Kepenek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Honaz Belediye Başkanı Kepenek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Denizli'nin Honaz ilçesi Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Luran Ahmeti'nin ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Luran Ahmeti'nin ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesi Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kepenek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyidir." ifadelerine yer verdi.

Kepenek, ayrıca yaptırdığı test sonuçlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Honaz Belediye Başkanı Kepenek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 17:19:51. #1.15#
title