Honamlı Keçi Projesi için ilk adım BURDUR E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılında açılan tarım ve hayvancılık iş kolu çalışmaları kapsamında, Yörük kültürü ile özdeşleşen ve dünyada sadece Teke Yöresinde yaşayan keçi türünün yaygınlaşması amacıyla hayata geçirilmesi planlanan 'Honamlı...

BURDUR E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılında açılan tarım ve hayvancılık iş kolu çalışmaları kapsamında, Yörük kültürü ile özdeşleşen ve dünyada sadece Teke Yöresinde yaşayan keçi türünün yaygınlaşması amacıyla hayata geçirilmesi planlanan 'Honamlı Keçi Yetiştiriciliği Projesi' için ilk adım atıldı.

Proje kapsamında daha önce Burtrak Traktör ve Önyükleyici Fabrikası'nın faaliyet gösterdiği ve 2015 yılında Adalet Bakanlığı'na 49 yıllığına tahsis edilen arazide yapılacak Honamlı keçisi ağıl binaları inşaatının temel atma törenine, Burdur Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Savcı Osman Coskunpınar, Burdur E Tipi Kapalı Ceze İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Erdem Yılmaz ile işyurdu yöneticileri ve cezaevi personeli katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2020 yatırım programına da alınan 2500 metrekare kapalı alana sahip keçi ağılı projesinin 1250 metrekarelik ve 800 keçi kapasitesine sahip ilk etabının tamamlanmasının ardından ikinci etabına başlanılacak. Projenin üçüncü etabında ise modern sağımhane binası kurularak yaklaşık 4 ton keçi sütü üretiminin sağlanması hedeflendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile koordineliyürütülen projede, verimliliğiyle ünlü ve ırksal özellikleri bakımından farklı bir Honamlı keçisi yetiştirilerek, hayvancılık alanında yerli ve milli üretimin desteklenmesi yoluyla hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca aynı araziye, tarımsal ürün olarak 1200 ceviz ağacı dikildi. Arpa, yonca, kavun ve karpuz yetiştiriciliği de yapılıyor. Önümzüdeki günlerde ise 2000 metrekare sera kurulumuna başlanacak.

Kaynak: DHA