"Homeros Edebiyat Ödülleri" başvuruları başladı

04.11.2019 11:30

Türk edebiyatına katkı sunmak ve usta sanatçıların adını yaşatmak amacıyla düzenlenen "Karşıyaka Belediyesi Geleneksel Homeros Edebiyat Ödülleri" için başvurular başladı.

Karşıyaka Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışma bu yıl, "Tarık Dursun K. Hikaye Ödülü" ve "Bir Şiiri İnceleme Ödülü" başlıkları altında iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

Tarık Dursun adına verilecek hikaye ödülüne, yazarlar özgün bir hikaye ile başvuru yapabilecek. Yarışmanın seçici kurulu, Gönül Çatalcalı, Veysel Çolak, Muzaffer Kale, Ayşem Kalyoncu, Fergun Özelli ve Hüseyin Yurttaş'tan oluşacak. Son başvuru tarihi 28 Şubat 2020 olarak açıklanırken, ödül töreni 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Şiir sanatına ilişkin düşünce ve çalışma üretilmesini teşvik etmeyi amaçlayan Bir Şiiri İnceleme Ödülü'ne ise 10 Ocak 2020'ye kadar başvuru yapılabilecek. Yarışma çerçevesinde incelemeler, 1923 sonrasında yazılmış Türk şiirleri arasından seçilecek bir eser üzerine yapılacak. Seçici kurul ise Prof. Mehmet Yalçın, Prof. Mustafa Durak, İbrahim Oluklu, Veysel Çolak ve Aslıhan Tüylüoğlu'ndan oluşacak. Ödül töreni, Dünya Şiir Günü olan 21 Mart'ta düzenlenecek.

Kaynak: AA