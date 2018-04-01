Hololens Nedir?

Datamarket Genel Müdür Yardımcısı Fatih Cem Atalı, Microsoft'un HoloLens teknolojisini daha yakından tanıtmak amacı ile Wise TV'ye konuştu.

Microsoft'un son üç yıldır üzerinde çalıştığı bir teknoloji olan HoloLens'i, Datamarket'in başından beri takip ettiğini ve Türkiye'ye ilk getirenin kendileri olduğunu belirten Atalı, Microsoft'un "mixed reality" adını verdiği HoloLens'in bir karmaşık gerçeklik gözlüğü olduğunu ve diğer gözlüklerden farklı olarak gözlüğü taktığınız zaman dış dünya ile iletişiminizin kesilmediğini, böylelikle bulunulan konuma herhangi bir hologramın ya da bir videonun sabitlenebildiğini ifade etti.