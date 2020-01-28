Holokost'un üzerinden 75 yıl geçti: 'Nazi avcıları' savaş suçlularını aramayı sürdürüyor

28.01.2020 07:44 | Son Güncelleme: 28.01.2020 07:44

Emekli polis Laszlo Csatary, 1944'te 15 bin Yahudi'nin Auschwitz kampına gönderilerek ölümünden Haziran 2012'de suçlu bulundu. II. Dünya Savaşı'ndan beri Kanada'da yaşayan 98 yaşındaki emekli polis sanat eserleri ticareti ile uğraşıyordu.



12 Ağustos 2013'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir hastanede zatürreden hayatını kaybeden Csatary işlediği suçlardan 2012'ye kadar asla yargılanmamıştı. Euronews.com'da Görüntüle