Holokost'ta sağ kalanlar, İngiliz hükümetine "Uygur soykırımı"nı tanımak için gerekli adımları atmadığı uyarısında bulundu
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Holokost'ta sağ kalanlar, İngiliz hükümetine "Uygur soykırımı"nı tanımak için gerekli adımları atmadığı uyarısında bulundu

24.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:46
Holokost'ta sağ kalanlar, İngiliz hükümetine

Holokost'ta (Yahudi soykırımı) sağ kalanlar, İngiliz hükümetine, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanlara uyguladığı "soykırım"ı tanımak için gerekli adımları atmadığı uyarısında bulunarak ihlallere karşı sesini daha fazla yükseltmesi çağrısı yaptı.

Holokost'ta (Yahudi soykırımı) sağ kalanlar, İngiliz hükümetine, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanlara uyguladığı "soykırım"ı tanımak için gerekli adımları atmadığı uyarısında bulunarak ihlallere karşı sesini daha fazla yükseltmesi çağrısı yaptı.

İngiliz basınındaki habere göre, Holokost'tan sağ kurtulan Ruth Barnett ve Dorit Oliver Wolff, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Çin'in Uygur Türklerine karşı uyguladığı insan hakları ihlallerine ilişkin bir mektup yolladı.

Barnet ve Wolff, İngiliz hükümetine Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine karşı sesini daha fazla yükseltmesi çağrısı yaptı.

İngiliz hükümetinin Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara uyguladığı "soykırım"ı tanımak için gerekli adımları atmadığına dikkatin çekildiği mektupta, "Holokost'tan kurtulanlar olarak soykırım travmasını iyi biliyoruz. Gelecekte 'Uygur Soykırımı'nı da anmak istemiyorsanız, görüşme çağrımızı kabul edeceğinizi umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mektupta, soykırım uygulayan ülkelerle yapılan ticaret anlaşmalarının iptaline yönelik tasarının İngiliz meclisinden geçmesi gerektiğine işaret edilerek "Ticaret, insanların hayatından daha önemli değildir. Başkaları sessiz kaldığında bizler ayakta duramayız. Her zamanki gibi ticaretimizi sürdürüp ayakta kalamayız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Johnson, daha önce Çin'in Doğu Uygurlara yapılanların soykırım olup olmadığına kendilerinin değil, uluslararası mahkemelerin karar vereceğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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