Hologramlı" Telefon Tanıtıldı

Yeni gelen amiral gemisi telefonlar 5000 TL fiyat barajına dayanmışken, elbette bundan daha pahalı modeller de var. Özellikle altın ve pırlanta mücevherlerle donalı telefonlar, lüks tüketim ihtiyacına yönelik hazırlanıyor ve yüksek meblağlarıyla göz dolduruyorlar. Ancak yeni tanıtılan bu telefon, lüks olmasıyla değil, yüksek teknolojisiyle pahalı olma özelliği gösteriyor. Bir kamera şirketi RED, tanıttığı Hydrogen One isimli ilk akıllı telefonunda, holografik ekran kullanıyor.



İLGİLİ HABER Yapay zekada çığır açan algoritma!



Bir kamera şirketi olan RED, tanıttığı yeni telefonu Hydrogen One'da üst düzey özellikler sunuyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı kuşkusuz holografik ekrana sahip olması. 5.7 inç büyüklüğünde 3D ve zenginleştirilmiş gerçeklik sunan ekran, ayrıca stereo sesi, çok boyutlu sese dönüştüren bir çeşit algoritmaya da sahip. Telefonun hologram yarattığı söylenen ekranına ilişkin çok fazla detay şimdilik bilinmiyor; bu konuda yakında daha fazlası ortaya çıkacaktır.



İLGİLİ HABER DeepMind ilk şubesini açıyor!



Android işletim sistemiyle çalışacağı bilinen Hydrogen One, ayrıca yüksek fiyata sahip olacak. Başlangıç fiyatı olarak 1195 Dolar belirlenen telefon, kaç farklı versiyonla gelecek, bu da şimdilik bir sır. Önümüzdeki günlerde göreceğiz...



