: Hologram Teknolojisi Hayatımıza Giriyor

31.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:46

Microsoft'un en son ürünlerinden biri olan Hololens2 adlı gözlükler, kullanıcıların 3 boyutlu hologram teknolojisiyle bir çok sektörde daha önce yapılması çok zor veya pahalı olacak projeleri üretmesine yardımcı oluyor

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