Hologram Teknolojisi Hayatımıza Giriyor
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Hologram Teknolojisi Hayatımıza Giriyor

Microsoft'un en son ürünlerinden biri olan Hololens2 adlı gözlükler, kullanıcıların 3 boyutlu hologram teknolojisiyle bir çok sektörde daha önce yapılması çok zor veya pahalı olacak projeleri üretmesine yardımcı oluyor.

31.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:46

'un en son ürünlerinden biri olan Hololens2 adlı gözlükler, kullanıcıların 3 boyutlu hologram teknolojisiyle bir çok sektörde daha önce yapılması çok zor veya pahalı olacak projeleri üretmesine yardımcı oluyor



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: Hologram Teknolojisi Hayatımıza Giriyor
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