Hollywood'un Ünlü Yapımcısı Harvey Weinstein Cinsel Saldırı Suçundan Mahkemeye Sevk Edildi
Hollywood'da uzun yıllardır oyuncular dahil birlikte çalıştığı yüzlerce kadına cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen ünlü yapımcı Harvey Weinstein kelepçelenerek mahkemeye çıkarıldı.
Hollywood'da uzun yıllardır oyuncular dahil birlikte çalıştığı yüzlerce kadına cinsel saldırıda bulunduğu ancak geçen yıl ortaya çıkan ünlü yapımcı Harvey Weinstein hakkında savcılar iki resmi suçlamada bulundu.
KELEPÇEYLE MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Polise teslim olan Weinstein, kelepçelenerek mahkemeye çıkarıldı.
Sputnik'te yer alan habere göre; polis tarafından iki cinsel saldırı suçlamasından gözaltına alınan yapımcı, kelepçelenerek mahkemeye sevk edildi.
YORUMLAR (3)
-
çogu şöhret olmak için kendisi razı oldu hesap döndü para az geldi şikayet gecin bunlarıCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
-
amerıka ıcın sıradan haberCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Yahudi cesareti işte ahlaksızCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır