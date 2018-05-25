Hollywood'un Ünlü Yapımcısı Harvey Weinstein Cinsel Saldırı Suçundan Mahkemeye Sevk Edildi

Hollywood'un Ünlü Yapımcısı Harvey Weinstein Cinsel Saldırı Suçundan Mahkemeye Sevk Edildi

Hollywood'da uzun yıllardır oyuncular dahil birlikte çalıştığı yüzlerce kadına cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen ünlü yapımcı Harvey Weinstein kelepçelenerek mahkemeye çıkarıldı.

Hollywood'da uzun yıllardır oyuncular dahil birlikte çalıştığı yüzlerce kadına cinsel saldırıda bulunduğu ancak geçen yıl ortaya çıkan ünlü yapımcı Harvey Weinstein hakkında savcılar iki resmi suçlamada bulundu.

KELEPÇEYLE MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Polise teslim olan Weinstein, kelepçelenerek mahkemeye çıkarıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre; polis tarafından iki cinsel saldırı suçlamasından gözaltına alınan yapımcı, kelepçelenerek mahkemeye sevk edildi.

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