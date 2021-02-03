Hollywood tabelasında değişiklik yapan 6 kişiye tutuklama
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Hollywood tabelasında değişiklik yapan 6 kişiye tutuklama

03.02.2021 15:00 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:18
Hollywood tabelasında değişiklik yapan 6 kişiye tutuklama

ABD'nin Los Angeles kentindeki Mount Lee tepesinde yer alan meşhur "Hollywood" tabelasını değiştiren 6 kişi tutuklandı.

ABD'nin Los Angeles kentindeki Mount Lee tepesinde yer alan meşhur "Hollywood" tabelasını değiştiren 6 kişi tutuklandı. Aralarında model Julia Rose'un da bulunduğu ekip, yaptıkları eylemle meme kanserine dikkat çekmek istediklerini iddia etti. 

ABD'nin Los Angeles'taki Mount Lee tepesinde hareketli dakikalar yaşandı. Meşhur "Hollywood" tabelası, "Hollyboob" meme anlamına gelen (Boob) olarak değiştirildi. "Hollywood" yazısındaki 'W' ve 'D' harflerinin 'B' harfi ile değiştirilmesiyle 'wood' kelimesi, Türkçe 'meme' anlamına gelen argo ifade olan 'boob'a dönüştüren 6 kişi gözaltına alındı.Los Angeles Polis Teşkilatı'ndan (LAPD) yapılan açıklamada, güvenlik kameralarında 5 erkek ve 1 kadının tespit edildiği bunu üzerine harekete geçilerek bir yetişkin derginin kurucusu Julia Rose'un da aralarında bulunduğu grubun gözaltına alındığı ifade edildi. Tabelaya kalıcı zarar verilmemesi nedeniyle söz konusu kişilerin daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

ROSE: İNSTAGRAMI PROTESTO ETMEK İSTEDİM

Öte yandan, Rose çıplak fotoğraflarından dolayı hesabını askıya alan sosyal medya platformu Instagram'ı protesto için böyle bir eyleme kalkıştığını söyleyerek," Benim fotoğraflarımı sansürleyen İnstagramı protesto etmek istedim. Başardığıma inanıyorum" dedi.

EYLEM İÇİN 6 AY UĞRAMIŞLAR

Gözaltına alınanların arasında, model Julia Rose'un da bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan gruptaki bir diğer isim olan YouTube fenomeni Jack Tenney de bu fırsatı tepmek tepmek istemediği için Rose'a eşlik ettiğini, bu 'şov' için aslında 6 aydır uğraştıklarını anlattı.

YAZIYA MÜDAHALE SUÇ SAYILIYOR

 Santa Monica Dağları'nda bulunan Hollywood Hills'in Mount Lee tepesinde büyük harflerle yazan "Hollywood" yazısı, bir Amerikan kültürü simgesi olarak biliniyor. 1923 yılında tahta ve sac levhadan yapılan, 1978 yılında yıkılıp çelikten tekrar takılan ikonik yazıya müdahale edilmesi iyi bir amaçla olsa bile suç teşkil ediyor.


Hollywood tabelasında değişiklik yapan 6 kişiye tutuklama
Hollywood tabelasında değişiklik yapan 6 kişiye tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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