Hollywood starları ameliyatsız Tesla slim ile nasıl kısa sürede zayıflayıp ince bele sahip olabiliyor ? Günümüz teknolojisi o kadar hızlı ilerliyor ki ameliyatsız incelip yağ atabilen aynı zamanda sıkılaşıp kas oluşumunu sağlayan bir yöntem Hollywood starlarına uygulandı.

Günümüz teknolojisi o kadar hızlı ilerliyor ki ameliyatsız incelip yağ atabilen aynı zamanda sıkılaşıp kas oluşumunu sağlayan bir yöntem Hollywood starlarına uygulandı.

2 seansta popo kaldıran kollardave bacaklarda incelme ve sıkılaşma sağlayan Tesla slim sonuçları olumlu bulundu

Özellikle spor yapamayan hareket edemeyenler için yüz güldürücü sonuçlar veren Tesla yöntemi ağrısız iki seansta incelme ve sıkılaşma sağlıyor. Ünlüler ve acil zayıflama incelme isteyenlerin başvurduğu bu yöntem İlgi görüyor.

Zayıflama ve kozmotoloji uzmanı Meltem Şarkışlalı ve diyetisyen ekibi ile birlikte uyguladıkları Tesla slim yöntemi hakkında konuştu daha önce kilo veren kişilerin sarkma ve gevşeme probleminde kısıtlı kaldıklarını ifade ederken Tesla slim ile hem incelme hem sıkılaşma kısa sürede sağladıkları için geri dönüşlerin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Elektro manyetik dalgalarla yağ atılımı gerçekleştirirken , derideki sıkılaşma ve kas sistemi desteklenebiliyor.Ayrıca özel bir seansla kodlama yapılarak kişideki iştah ve tatlı krizlerinin dengelenebiliyor

Kilo veremediği için üzülen ve hareket edemeyenler için uygulanan tesla yöntemi sayesinde kişi 27 gün içinde hem incelme hem yağ kaybı yaşıyor Ayrıca özellikle ve diğer detayları için bilgi niteliğinde aşağıdaki şekilde devam ediyorlar:

"TeslaSlim yöntemi ile zaman problemi olmadan, ağır yorgunluk çekmeden bölgesel olarak da incelme ve kas uyarımı sağlanabiliyor.

Zamanla yer çekiminin de etkisiyle vücudumuzda sarkmalar, eski formunu kaybeden ve kas zayıflığı görülen bölgeler olabiliyor.

TeslaSlim yöntemiyle bu bölgelerde toparlanmalar ve aynı zamanda yağ yakımı da sağlanmış olabiliyor."

TeslaSlim yöntemini şimdi Meltem Şarkışlalı Şişli ve Ataşehir şubelerinde hizmet verdiği belirtiliyor. Meltem Şarkışlalı, telefon ile detaylı bilgi ve ön rezervasyon alınabileceğini aktarıyor.

Türkiye'de son teknoloji ürünler ile danışanlarına hizmet vermeye devam eden Meltem Şarkışlalı ve ekibini instagramda takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz:

Meltem Şarkışlalı instagram : @meltemsarkislalis

Mels Slim Light instagram : @melsslimlight

Uzmanlardan ücretsiz bilgi için :

Ataşehir : 0 (533) 402 96 69

Mecidiyeköy : 0 (533) 660 39 93