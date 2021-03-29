Hollywood'dan sonra Türk dizileri
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Hollywood'dan sonra Türk dizileri

Hürriyet - Haberler | Magazin
Hollywood'dan sonra Türk dizileri

Hollywood'dan sonra en çok dizi ihraç eden ülke olan Türkiye'deki dizi sektörü birçok kez Alman medyasının da konusu oldu.

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Hollywood'dan sonra en çok dizi ihraç eden ülke olan Türkiye'deki dizi sektörü birçok kez Alman medyasının da konusu oldu. Son olarak Alman birinci televizyon kanalı ARD Türk dizileriyle ilgili bir haber yayınladı. Türk dizilerinin Türkiye'nin yurtdışında "yumuşak güç" olarak imajına katkı sağladığı belirtilirken dizilerin en çok Güney Amerika ülkelerinde rağbet gördüğü kaydedildi.

Haberde, Türk dizilerinin Latin ülkelerinde ilgi görmelerinin nedenleri ele alındı. Şili'de Türk dizilerini ilk göstermeye başlayan "Mega" televizyonunun, Türk dizisi sayesinde reytinglerde tavan yaptığı belirtildi. Mega televizyonunda gösterilen "Binbir Gece" dizisi sayesinde televizyonun iflastan kurtulduğuna dikkat çekildi.

TÜRKİYE'YE BAKIŞLARI DEĞİŞTİ

Şili'nin başkenti Santiago'da muhafazakar bir yaşam sürdüren 50 yıllık evli Araya-Cisternas çifti de ARD televizyonuna neden Türk dizilerini izlediklerini anlattı. "Diriliş Ertuğrul" dizisi izleyen çift, Türk dizilerindeki aşk ve aile yapısının kendilerini etkilediğini belirtti. Haberde "Çukur"a da dikkat çekildi. "Çukur" dizisinin çekimlerinin yapıldığı Balat mahallesi diziyi izleyenlerde merak uyandırdı.

Kaynak: Hürriyet

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