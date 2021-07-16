Hollywood'da replika silah alarmı: 1 ölü
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Hollywood'da replika silah alarmı: 1 ölü

Hollywood'da replika silah alarmı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin Los Angeles kentinde yer alan Hollywood Bulvarı'nda polis ekipleri, gelen bir ihbarın ardından üzerinde replika silah taşıyan bir şahsı sokağın ortasında vurarak öldürdü.

ABD'nin Los Angeles kentinde yer alan Hollywood Bulvarı'nda polis ekipleri, gelen bir ihbarın ardından üzerinde replika silah taşıyan bir şahsı sokağın ortasında vurarak öldürdü.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles kentinin Hollywood Bulvarı'nda polise gelen silahlı şahıs ihbarları, 1 kişinin hayatına mal oldu. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, dün elinde tabanca taşıyan bir şahsın Hollywood Bulvarı'nda yürüdüğüne ilişkin gelen ihbarlar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin ihbarlarda belirtilen şahsa benzer bir kişi ile karşılaştığı ve polisin sahsa ateş açtığı kaydedildi. Şahsın, polis kurşunlarına hedef olmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini ve olay yerinde bir kadının da yaralandığını belirten LAPD, ekiplerin ise olay yerinde bir replika tabanca bulduğunu ifade etti. LAPD, polis ekiplerinin silah kullanmasına neyin neden olduğunun henüz bilinmediğini ve konuya ilişkin polis memurlarının vücut kameralarının incelenerek, görgü tanıklarının ise sorguya alınacağını bildirdi.

LAPD'da Dedektif Meghan Aguilar yaptığı basın açıklamasında, "Şüphelinin, polis memurlarının kendisine ateş etmesine neden olan tabancayla tam olarak ne yaptığı, vücut kameralarının izlenmesi ve vurulma anında olay yerinde bulunan polis memurları ile çok sayıda görgü tanığı ile görüşülerek belirlenecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıca bir görgü tanığı ise yerel basına yaptığı açıklamada, olay yerine gelen polislerin şahsa ateş açtığını ve arka arkaya 5 el silah sesi duyduğunu kaydetti. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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