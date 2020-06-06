Hollywood,12 Haziran'da perdeyi açıyor Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla çekimlerine ara verilen birçok Hollywood filmi, Amerika'da 110 binin üzerinde kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesine rağmen, eğlence sektörü normale dönmenin yollarını arıyor.

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla çekimlerine ara verilen birçok Hollywood filmi, Amerika'da 110 binin üzerinde kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesine rağmen, eğlence sektörü normale dönmenin yollarını arıyor. Bu nedenle birçok Amerikan filminin kısıtlamalardan kaçabilmek için çekimlerin yerlerini farklı ülkelere kaydırmaya planlarken, sektörün 12 Haziran'da tekrar çalışmaya başlayacağı duyuruldu.

Amerikan Sineması, yüzünü farklı kıtalardaki stüdyolara çeviriyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla çekimlerine ara verilen birçok Hollywood filmi, ABD'de 110 binin üzerinde kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesine rağmen, eğlence sektörü normale dönmenin yollarını arıyor. California Halk Sağlığı Dairesi, eyaletteki TV, film ve müzik prodüksiyonlarının 12 Haziran'dan itibaren koronavirüse karşı alacakları tedbirleri içeren 22 sayfalık önerge yayınladı. Sektörün 12 Haziran'da tekrar çalışmaya başlaması için yayınlanan 22 sayfalık yönerge kapsamında; koronavirüs testlerinin yapılması, kişilerin ateş ölçümlerinin yapılması gibi tedbirler bulunuyor.

Kaynak: DHA