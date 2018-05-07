Hollandalı Yıldız Wesley Sneijder, Galatasaray'a Geri Dönüyor
Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder, sosyal medya üzerinden bir taraftarın "Galatasaray'a geri dön" çağrısına "Yakında arkadaşım" yanıtını verdi.
Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder, sosyal medya üzerinden bir taraftarın mesajına cevap vererek Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder İstanbul'da. Hollandalı yıldızı İstanbul'a gelmesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Sneijder'e sosyal medya hesabı üzerinden mesajlar gönderen taraftarlar, yıldız oyuncusu yeniden Galatasaray'a davet ettiler. Sneijder'de bu mesajlara kayıtsız kalmayarak, taraftarları mutlu eden bir cevap verdi.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Mesaj: Wesley, seni çok özledik. Lütfen Galatasaray'a geri dön. Seni bekliyoruz. Şampiyonlar Liginde sana ihtiyacımız var!
Wesley Sneijder: Yakında arkadaşım...
YORUMLAR (20)
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şınayder ne yapmışki zaten ligde hakemlerle gidiyoruz.nice de ne gol ne asist var.şınayder futbolu bırakmamış futbol şınayderi bırakmışCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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SNEİJDER den iyi 10 numara olmaz. kesinlikle alınsın.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Oğlum bak gitCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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aDamın Dibisin vezLi herzaman yerin var bizde volkan demirele saga sola selam verdirdin ya gerisi hikayeCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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gerek yok bence yaşlı. belhanda gönderilsin sağlam bir 10 numara alalım sneijder mi kalmış.Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır