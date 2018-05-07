Hollandalı Yıldız Wesley Sneijder, Galatasaray'a Geri Dönüyor

Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder, sosyal medya üzerinden bir taraftarın mesajına cevap vererek Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder İstanbul'da. Hollandalı yıldızı İstanbul'a gelmesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Sneijder'e sosyal medya hesabı üzerinden mesajlar gönderen taraftarlar, yıldız oyuncusu yeniden Galatasaray'a davet ettiler. Sneijder'de bu mesajlara kayıtsız kalmayarak, taraftarları mutlu eden bir cevap verdi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Mesaj: Wesley, seni çok özledik. Lütfen Galatasaray'a geri dön. Seni bekliyoruz. Şampiyonlar Liginde sana ihtiyacımız var!

Wesley Sneijder: Yakında arkadaşım...