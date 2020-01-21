Hollandalı yetkili New York Times'ı yalanladı: THY kazasıyla ilgili gerçekler saklanmadı

21.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:47

ABD'li New York Times gazetesinin 2009'da Amsterdam'da düşen ve 9 kişinin ölümüne yol açan THY uçağıyla ilgili 'gerçeklerin saklandığı' haberine yalanlama geldi.



Hollanda Güvenlik Kurulu'nun (OVV) eski başkanı Pieter van Vollenhoven, söz konusu kazada Boeing firmasına ait teknik hataların gizlendiği ve Hollandalı yetkililerin bazı bulguları silip bazılarını da değiştirdiği iddialarını reddetti. Euronews.com'da Görüntüle