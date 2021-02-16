Hollandalı Wilders'in Erdoğan paylaşımına soruşturma

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlattı.

Hollanda'da İslam karşıtı açıklamalarıyla bilinen aşırı sağcı Geert Wilders, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, sosyal medya hesabından fotoğraf ve yazılı hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu paylaşımlar nedeniyle Wilders hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders'nın 15 Şubat 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hareket içeren Twitter paylaşımlarından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı