Hollandalı sokak sanatçısı Custers'ın 'Boyacı Hüseyin' karakteri ilgi kaynağı oldu
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Hollandalı sokak sanatçısı Custers'ın 'Boyacı Hüseyin' karakteri ilgi kaynağı oldu

Hollandalı sokak sanatçısı Custers'ın 'Boyacı Hüseyin' karakteri ilgi kaynağı olduHollanda, (DHA)- Hollanda'da sokak sanatçısı olan Frans Custers'ın Türkiye'de görerek esinlendiği ayakkabı boyacısı karakteri 'Boyacı Hüseyin' sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Hollandalı sokak sanatçısı Custers'ın 'Boyacı Hüseyin' karakteri ilgi kaynağı oldu
20.07.2020 15:43 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:26

Hollandalı sokak sanatçısı Custers'ın 'Boyacı Hüseyin' karakteri ilgi kaynağı oldu

Hollanda, (DHA)- Hollanda'da sokak sanatçısı olan Frans Custers'ın Türkiye'de görerek esinlendiği ayakkabı boyacısı karakteri 'Boyacı Hüseyin' sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Custers, akıcı Türkçesi ile Hollanda'nın kentlerinde bir Türk ayakkabı boyacısını canlandırıyor.

Hollandalı sokak sanatçısı Frans Custers, İstanbul'da gördüğü ayakkabı boyacılarından etkilenerek kendisine bir sokak karakteri yarattı. Boyacı Hüseyin adını verdiği karakter ile Hollanda'nın bazı kentlerinde insanların ayakkabılarını boyayan Custers, akıcı Türkçesiyle insanları eğlendiriyor ve para da almıyor. Custers, internet sitesinde Boyacı Hüseyin karakterini şu şekilde tarif ediyor:

'Hüseyin, İstanbul'da ayakkabı boyama konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip ve mesleğini uygulamak için dünyayı dolaşıyor. Ancak, büyük bir sorun var; sadece Türkçe konuşabiliyor. Temas kurmak ve amacına ulaşmak için tüm durakları geçmesi gerekecek. Aslında ayakkabı boyacılığından çok para kazanmak istiyor, ama bu onu gerçekten rahatsız ediyor. Çünkü herkesin arkadaşı olduğunu düşünüyor ve para istemekte zorlanıyor. İlk başta çok sakin görünüyor ama işe başladığında duygularına kapılıyor. Konuşmanın para kazanmaktan daha önemli olduğunu düşünüyor.?

Kaynak: DHA

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