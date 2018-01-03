Hollandalı Liderden Küstah Çağrı: Türk Büyükelçiler Sınır Dışı Edilsin

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesindeki Dini Kavramlar Sözlüğü'nde yer alan "İslâm hukukçularınca buluğ çağının alt sınırı, erkekler için 12, kızlar için 9 yaş olarak belirlenmiştir" ifadeleri tepki çekmişti. Bazı kadın ve çocuk dernekleri, ifadelerin "çocuk istismarı" içerdiğini belirterek, ifadeleri eleştirmişti.

DİYANET: GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesindeki buluğ çağı tanımlamasına bazı siyasilerden ve sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine açıklama yapmış ve şu ifadeler kullanılmıştı: "Bazı basın yayın organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığının kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönünde açıklamada bulunduğuna dair haberler asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."

"BARBARLIK" DEDİ

Bu açıklamaya rağmen Hollanda ana muhalefetindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'ten küstah bir çağrı geldi. Wilders, "9 yaşındaki çocukların evlendirilmesi barbarlık. Batı, Türk büyükelçileri sınır dışı etmelidir" dedi.