Hollandalı pilot Verstappen, Rusya Grand Prix'sine son sıradan başlayacak - Haberler Spor
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Hollandalı pilot Verstappen, Rusya Grand Prix'sine son sıradan başlayacak

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Hollandalı pilot Verstappen, Rusya Grand Prix'sine son sıradan başlayacak

Formula 1 takımlarından Red Bull'un pilotu Max Verstappen, pazar günü koşulacak Rusya Grand Prix'sine son sıradan başlayacak.

Formula 1 takımlarından Red Bull'un pilotu Max Verstappen, pazar günü koşulacak Rusya Grand Prix'sine son sıradan başlayacak.

Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamada, bu sezon dördüncü kez güç ünitesini değiştiren Hollandalı pilotun, kurallar gereği yarışa son sıradan başlayacağı kaydedildi.

İtalya Grand Prix'sinde Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile yaşadığı kazanın ardından üç sıra grid cezası alan Verstappen, Rusya'daki iki antrenman seansında da Mercedes pilotlarının arkasında kaldı.

Rusya Grand Prix'sinde Verstappen gibi güç ünitesini değiştiren Ferrari pilotu Charles Leclerc de son çizgiden start alacak.

FIA, bir sezonda her pilota en fazla üç kez güç ünitesini değiştirme hakkı veriyor.

Verstappen, pilotlar klasmanında Hamilton'ın beş puan önünde lider durumda bulunuyor.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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Haber: Hollandalı pilot Verstappen, Rusya Grand Prix'sine son sıradan başlayacak - Haberler Spor
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