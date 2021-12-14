Hollandalı öğrenciler kelimeleri titreşime çeviren cihaz üretti

Hollandalı öğrenciler, kullanıcının neredeyse her yabancı dili anlamasına yardımcı olabilecek giyilebilir bir "akıllı kılıf" yarattıklarını söylüyor. Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'ndeki mühendislik öğrencileri, konuşulan sözcükleri titreşime dönüştüren bir cihazı tanıttı. Bu sistem işitme engelliler için de büyük bir devrim yaratabilir.

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