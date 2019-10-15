Hollandalı motosiklet tutkunlarının Türkiye aşkı

15.10.2019 11:22

Avrupa'yı motosikletleriyle turlayan Hollandalı motosiklet tutkunu 8 arkadaş, 9 yıldır düzenli bir şekilde geldikleri Türkiye'den övgüyle bahsetti.

Marmaris'e 30 yıl önce yerleşen Alman vatandaşı Zuche Bonder'in düzenlediği tur organizasyonlarıyla 9 yıldır Türkiye'ye gelen Hollandalılar, Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi turistik yerlerin yanı sıra Frig Vadisi, Efes Antik Kenti ile Kapadokya gibi tarihi ve kültürel yerleri gezdi. Son olarak, tarihi Frig Vadisi rotasından Antalya'ya giderken uğradıkları Afyonkarahisar'da hafta sonu yapılan Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali'ndeki motosikletli akrobatların gösterilerini izleyen grup, Türkiye'yle ilgili paylaşımlarda bulundu. Ülkelerinde farklı mesleklerle uğraşan Hollandalılar, gelecek sene de Karadeniz turu yapacak.

Bonder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, off-road şirketleriyle Türkiye'nin pek çok şehirlerine turlar düzenlediklerini söyledi.

İzmir'den yola çıktıkları 8 Hollandalıyla "Trans Anatolia" rotasında 3 günü tamamladıklarını dile getiren Bonder, Frig Vadisi'ndeki gezinin ardından Afyonkarahisar'daki motokros pistini duyduklarını ve burayı gezmeye geldiklerini anlattı.

Hollandalıların Türkiye aşkı

Bonder, Türkiye'de genelde kırsal ile yayla turizme yönelik çalıştıklarını belirterek sürekli dağlarda ve köylerde vakit geçirdiklerini aktardı.

Mihmandarlık yaptığı turistlerin Türkiye'ye hayran kaldığını vurgulayan Bonder, "Hollandalı grubumuz, 9 yıldır Türkiye'ye geliyor. Seneye yine gelecekler ve 10'uncu yıllarını kutlayacaklar hatta 25 yıldır gelen gruplarımız var, yani 'Türkiye'ye aşıklar' desem yanlış olmaz. Buradan da dağlardan Isparta Eğirdir üzerinden geçerek Antalya'ya gideceğiz." diye konuştu.

"Dağlar, ovalar, ormanlar ve yaylalar harika"

Hollandalı Bidauff Dumaan da Türkiye'nin Hollanda'dan devasa büyük olduğuna işaret ederek ve Türklerin misafirperverliğini övdü.

Türkiye'deki bilinen yerlerden ziyade, kırsal alanları gezdiklerini anımsatan Dumaan, "Genelde insanlar misafirperver, bizleri çok iyi karşılıyor. Bizi gördüklerinde de el sallıyorlar. Belçika, Portekiz ile İspanya'ya da gittim ancak Türkiye'deki tabiat güzelliği her 50 kilometrede çok değişkenlik gösteriyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Dağlar, ovalar, ormanlar ve yaylalar harika. Bu rotalarda güzel vakit geçiriyoruz."

"Buradaki pistin zemini farklı ve ilgilimi çekti"

Turistlerden Nikuss Nuuk da üç çocuğunun da motokros ile uğraştığını ve çok büyük bir motosiklet tutkunu olduğunu belirterek, her hafta sonu çocuklarını motokros yapmaya götürdüğüne dikkati çekti.

Hollandalı Gerard Yeming ise doğal güzellikleriyle Türkiye'nin motosiklet sürmek için de ideal bir ülke olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA