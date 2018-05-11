Hollandalı İki Gurbetçi, Samsun'a 76 Akülü Engelli Aracı Gönderdi

Canik Belediyesiyle işbirliği yaparak geçen yıl gönderdikleri akülü engelli araçlarıyla Dünya Engelliler Günü'nde 17 engelli vatandaşı sevindiren Hollanda'da yaşayan Murat Öztürk ile Güner Aydoğan, anlamlı davranışlarını bu yıl da devam ettirdiler. Öztürk ile Aydoğan, Samsun'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Hollanda'da yaşayan hayırsever gurbetçilerin katkılarıyla topladıkları 76 adet akülü engelli aracını Canik Belediyesi'ne gönderdi.

Canik Belediye Başkan Yardımcısı Alican Usta

Başkan Yardımcısı Alican Usta ve Zabıta Müdürü Erol Balcı, engelli vatandaşlarla buluşacağı günü bekleyen akülü engelli araçları kontrol etti. Anlamlı davranışlarından dolayı gurbetçi hayırseverler Murat Öztürk ve Güner Aydoğan'a teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Alican Usta, "Bu yıl da 76 yeni aracın gelmesi bizleri mutlu etti" dedi.

Samsun'da 111 bin civarında engelli vatandaş bulunduğuna dikkati çeken Başkan Genç ise şöyle konuştu: "Engelli insanlarımızın hayatta daha aktif hale gelmesi çok önemli. Akülü araçlar da bu insanlarımızın daha aktif olması için önem taşıyor. İnşallah yakın zamanda bu araçları sahipleriyle buluşturacağız."