Hollandalı gezginler, Kandıra sahillerinde pedal çevirdi
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Hollandalı gezginler, Kandıra sahillerinde pedal çevirdi

Hollandalı gezginler, Kandıra sahillerinde pedal çevirdi
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Kültür Sanat

Hollanda'dan bisikletleriyle yola çıkan iki gezgin, Kandıra ilçesinde düzenlenen Kocaeli Bisiklet Turizm ve Bisiklet Festivali'ne katıldı.

Hollanda'dan bisikletleriyle yola çıkan iki gezgin, Kandıra ilçesinde düzenlenen Kocaeli Bisiklet Turizm ve Bisiklet Festivali'ne katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan yola çıkan Silke de Jong ve Rens de Graaf, 4 bin kilometre pedal çevirdikten sonra Kandıra'ya ulaştı.

Burada Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'ne katılan ikili, ilçenin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetme imkanı buldu.

Silke de Jong, muhteşem atmosfere sahip Kandıra'da, çok sayıda bisiklet tutkunuyla pedal çevirmenin son derece keyifli olduğunu kaydetti.

Kandıra'nın çok güzel yerleri olduğunu vurgulayan Jong, "Deniz ve kumsal gerçekten harika. Mavi bayraklı plajları da görme imkanımız oldu. Gerçekten büyük özveriyle çalışılmış. Burada vakit geçirmekten son derece memnun olduk. Dönüş programımızda mutlaka yeniden uğrayacağız." ifadelerini kullandı.

Almanya, Avusturya, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Bulgaristan'dan geçerek Türkiye'ye giriş yapan Hollandalı bisikletçiler, festivalin ardından Gürcistan'a gitmek üzere tekrar yola çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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