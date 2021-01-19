Hollandalı futbolcu Klaas-Jan Huntelaar, Schalke 04'e döndü
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Hollandalı futbolcu Klaas-Jan Huntelaar, Schalke 04'e döndü

19.01.2021 21:21 | Son Güncelleme: 19.01.2021 21:24
Hollandalı futbolcu Klaas-Jan Huntelaar, Schalke 04'e döndü

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04, Hollandalı futbolcu Klaas-Jan Huntelaar'ı kadrosuna kattı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04, Hollandalı futbolcu Klaas-Jan Huntelaar'ı kadrosuna kattı.

Alman kulüpten yapılan açıklamada, Huntelaar'ın Hollanda'nın Ajax takımına transfer olduktan 3,5 yıl sonra yeniden Schalke 04'e döndüğü belirtildi.

Açıklamada, 37 yaşındaki forvet oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Huntelaar, Schalke 04'nün kümede kalması için katkı sağlamaya çalışacağını aktararak, "Schalke 04, Bundesliga'ya aittir." değerlendirmesinde bulundu.

Hollandalı futbolcu, Ajax, Real Madrid ve Milan'dan sonra 2010-2017 yılları arasında Schalke 04 forması giymiş, 2017'de Ajax'a transfer olmuştu.

Huntelaar, Schalke 04 formasıyla çıktığı 240 maçta 126 gol atmış, 2011'de Almanya Kupası'nı kazanmıştı.

Schalke 04, Bundesliga'da bu sezon şimdiye kadar 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 7 puanla 18. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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