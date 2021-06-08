Hollandalı futbolcu Donny van de Beek, EURO 2020'de yok
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Hollandalı futbolcu Donny van de Beek, EURO 2020'de yok

Hollandalı futbolcu Donny van de Beek, EURO 2020'de yok
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Hollanda'da Donny van de Beek, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Hollanda'da Donny van de Beek, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Manchester United'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun şampiyonada görev alamayacağı belirtildi.

Teknik direktör Frank de Boer'un Van de Beek'in yerine başka bir ismi kadroya dahil etmeyeceği de aktarıldı.

Hollanda, EURO 2020'de C Grubu'nda Avusturya, Ukrayna ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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