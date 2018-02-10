Hollandalı Diş Hekimleri Gambiyalı Çocuklara Diş Taraması Yaptı

– Diş Hekimi Adayı Türk asıllı Hollandalı bir öğrenci bağışçıların desteği ile yüzlerce Gambiyalı çocuğa diş taraması ve ağız sağlığı eğitimi sağladı.

Gambiyalı çocuklar Hollandalı diş hekimlerinin gönüllü desteği ile ilk kez ağız ve diş sağlığı taramasından geçti.

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da binden fazla çocuk, Hollanda'da diş hekimliği son sınıf öğrencisi Emine Özoğul ile Afgan ve Faslı diş doktorlarının gönüllü desteği ile ağız ve diş sağlığı taramasından geçiyor

Gambiya'nın başkenti Banjul'da Türkiye'nin Gambiya büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer'in katıldığı açılış programıyla başlayan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi ve Diş Taraması Programı ülkede ilk kez bu kadar kapsamlı olarak gerçekleştiriliyor. Avrupa'da yaşayan Türkler ve Türkiye'den bağışçıların desteği ile 20 bin euro maliyetli projede bir taraftan diş taraması ile diş sorunu olan çocuklara diş tedavisi yapılıyor diğer taraftan da dişlerini nasıl sağlıklı tutacakları konusunda pratik eğitimler veriliyor.

10 gün sürecek olan diş bakım ve tarama programında 26 Yaşındaki diş hekimi adayı ve projeyi hayata geçiren Türk kızı Emine Özoğul Gambiyalı çocukların ilgi odağı oldu.

İlk kez bir Afrika ülkesinde böyle bir proje için bulunduğunu ifade eden Özoğul "Karşılaştığım tablo beni çok etkiledi. Burada ilk kez bir diş hekimi görebiliyor çocuklar ve maalesef birçoğunun dişleri çok kötü durumdaydı. Bir taraftan tedavi etmeye diğer taraftan da eğitim vererek diş sağlığı konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Burada bulunmaktan çok mutluyum" dedi. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

Büyükelçi Yüceer'in katıldığı Proje açılış programı

Çocuklara sırt çantası kırtasiye dağıtımı

Diş bakımı için bekleyenler

Emine Özoğul'un diş kontrol görüntüleri

Diş sağlığı eğitiminden görüntüler - Banjul