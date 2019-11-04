Hollanda Yüzme Milli Takımı, Erzurum kampını tamamladı

04.11.2019 09:34

Yükseltisi nedeniyle birçok spor kulübünün kamp gözdesi olan Erzurum, Hollanda Yüzme Milli Takımı'nı ağırladı. Sporcularının oksijen kapasitelerini arttırmak amacıyla Erzurum'da 3 haftalık kamp sürecini tamamlayan Hollanda Milli Takımı'nda Koç Kees Robbertsen'a göre, antrenmanlardan maksimum verim alındı.



Erzurum, yüksek irtifasından dolayı spor kulüplerinin tercih ettiği bir kamp şehriyken, milli takımların da kamp merkezi oldu. Kamptan maksimum verim alabilmek için, oksijenin kısıtlı olduğu yüksek irtifada, sporcuların ciğerlerini açabilme açısından verim sağlanan Erzurum'u, özellikle yüzme takımları tercih ediliyor.



Geçtiğimiz günlerde 21 günlük kamp sürecini Erzurum'da tamamlayan Almanya Yüzme Milli Takımı'ndan sonra şimdi de 1 koç, 1 terapist ve 7 sporcudan oluşan Hollanda Yüzme Milli Takımı, Erzurum'u tercih etti.



Hollanda Yüzme Milli Takımı Koçu Kees Robbertsen, takımının başarıyı hedeflediğini ve Erzurum'u çok beğendiklerini dile getirdi. Takımında bulunan sporcuların daha başarılı nefes alabilmeleri açısından Erzurum'u ve yüksek irtifayı tercih ettiklerini belirten Robbertsen, Olimpiyatlar öncesinde de Erzurum'u tercih edeceklerini açıkladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA