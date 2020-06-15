Hollanda yeni bir salgın durumunda yurtdışına tatile gidenleri geri getirmeyecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Hollanda yeni bir salgın durumunda yurtdışına tatile gidenleri geri getirmeyecek

Başbakan Mark Rutte'nin, "mümkünse evde kalın" çağrısına rağmen, Hollandalılar Pazartesi gününden itibaren bazı Avrupa ülkelerine tatile gidebilecek.

Hollanda yeni bir salgın durumunda yurtdışına tatile gidenleri geri getirmeyecek
15.06.2020 15:12 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:30

Başbakan Mark Rutte'nin, "mümkünse evde kalın" çağrısına rağmen, Hollandalılar Pazartesi gününden itibaren bazı Avrupa ülkelerine tatile gidebilecek. Ancak tatil döneminde salgının yeniden başlaması ve kilitlenmeye gidilmesi durumunda Hollanda hükümeti, yurtdışındaki vatandaşlarını, ülkeye geri getirilmeyecek.

Hollanda'nın, Temmuz ayı başında Avrupa Birliği (AB) sınırları dışındaki ülkelere yönelik seyahat kısıtlamalarının da gevşetmesi bekleniyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart'ta sınırları kapatma kararı olan Hollanda hükümeti, AB sınırları içindeki 16 ülkeyi, zorunlu haller dışında gidilmemesi istenen ülkelerin yer aldığı turuncu listeden çıkardı.

Aralarında İtalya, Fransa, Bulgaristan ve Almanya'nın da bulunduğu 16 ülke sarı listeye alındı. Bunun anlamı, "halen güvenlik riski var ama gidilebilir" demek. Hükümet, en azından Eylül ayına kadar yurtdışına tatile gidilmemesinden yana.

Ancak isteyen Hollanda vatandaşları, güvenliklerinden kendileri sorumlu olmak koşuluyla, sarı listedeki ülkelere tatile gidebilecek. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, tatil sırasında salgının yeniden başlaması ve yerel otoritelerin tekrar kısıtlamaya gitmesi durumunda, yurtdışındaki tatilcilerin ülkeye geri getirilmeyeceğini açıkladı.

Türkiye ve ABD 'turuncu listede'

Dışişleri Bakanı Stef Blok, bu yıl önceki yıllarda olduğu gibi, kaygısız bir yurt dışı tatilinin mümkün olmayacağını vurgulayarak, "Çünkü salgınla ilgili riskler hala mevcut" dedi.

Hollanda hükümeti, İngiltere, Danimarka ve İsveç'i turuncu listede tuttuğu için, bu ülkelere seyahate zorunlu haller dışında izin verilmiyor. Türkiye ve ABD de turuncu listede yer alıyor.

Hollanda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bu ülkelere gidenlere, dönüşte 15 gün zorunlu karantina uygulayacak.

Türkiye, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için Hollanda makamları ile görüşmelere devam ediyor. Medyaya göre, AB Komisyonu'nu ve diğer ülkelerle yapılacak görüşmeler sonunda, Avrupa dışına uygulanan seyahat kısıtlamalarının belli ölçüde yumuşatılması gündeme gelebilecek.

Ancak, buna Türkiye'nin de dahil olup olmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Almanya hükumeti, aralarında Türkiye'nin bulunduğu AB sınırları dışındaki ülkelere seyahat kısıtlamasını 31 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Kimliği bilinmeyen şahıs, içinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu, polis her yerde sahibini arıyor Haber
Kimliği bilinmeyen şahıs, içinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu, polis her yerde sahibini arıyor
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı Haber
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti Haber
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada Haber
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı
UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
Çin'de 'yemek' için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Çin'de "yemek" için tutulan 700 kedi kurtarıldı
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Sibel Can Demet Evgar Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Hollanda yeni bir salgın durumunda yurtdışına tatile gidenleri geri getirmeyecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 15:30:32. #1.14#
title