Hollanda'ya lavanta ihracatı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hollanda'ya lavanta ihracatı

BURDUR'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda Burdur Gölü kenarındaki tarlalarda lavantalar açtı.

Hollanda'ya lavanta ihracatı
23.06.2020 08:13 | Son Güncelleme: 23.06.2020 08:17

BURDUR'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda Burdur Gölü kenarındaki tarlalarda lavantalar açtı. Mor çiçekleriyle hayran bırakan Lisinia'nın lavantaları bu yıl ilk defa Hollanda'ya ihraç edilecek. Lisinia Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca, "Yaptığımız çalışmalar çerçevesinde demet yapılarak büyük kısmı çiçekçiliğin baş ülkesi olan Hollanda'ya gidecek. Bu yıl için 30 bin demet lavanta göndereceğiz. Önümüzdeki yıllar için 100 bin demet sözü aldık" dedi.

Burdur'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda, Burdur Gölü manzaralı tarlalarda dikili bulunan lavantalar çiçek açtı. Mor renkleriyle görenleri hayran bırakan lavantaların ilk ziyaretçileri ise AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ve Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan oldu. Heyet, Lisinia Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca'dan lavantalar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Bayram Özçelik, "Biz insanlarımızı Burdur Gölü kenarındaki gölle bütünleşmiş olan lavanta bahçelerine bekliyoruz. Buraya gelenler aynı zamanda Burdur Gölü, lavanta bahçeleri, Akçaköy'de bulunan Lavanta Deresi ve tüm Türkiye'nin dikkatini çeken Salda Gölü'nü görebilir" dedi.Lisinia Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca da, "9 yıl önce Burdur Gölü'nün susuzluğuna çare olmak için dikimini yaptığımız lavantalarımız açmış durumda. Bundan bir hafta önce de erkenci lavantalar açtı. Artık sosyal mesafe kurallarına uyarak tüm Türkiye'yi lavanta bahçelerine davet ediyoruz. Hem lavantanın görsel güzelliğiyle hem de insanın moralini düzeltecek kokusuyla, herkesi lavanta tarlalarını görmeye bekliyoruz. Lisinia proje alanında, Akçaköy Lavanta Deresi'nde lavantalar açmış durumda" diye konuştu.HOLLANDA'YA 30 BİN DEMET LAVANTA SATILDIÖztürk Sarıca, bu yıl ilk defa yurt dışına demet lavanta satışı gerçekleşeceğini de belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle bu yıl lavantalar görselliğini tamamladıktan sonra Hollanda yolcusu olacak. Yaptığımız çalışmalar çerçevesinde demet yapılarak büyük kısmı çiçekçiliğin baş ülkesi olan Hollanda'ya gidecek. Bu bizim için çok büyük bir olay. Biliyoruz ki Hollanda çiçekçiliğiyle ön planda olan bir ülke. Biz Lisinia'nın lavantalarını Hollanda ve tüm Avrupa'yla buluşturmuş olacağız. Bu yıl için 30 bin demet lavanta göndereceğiz. Önümüzdeki yıllar için 100 bin demet sözü aldık."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor Haber
Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum...
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı Haber
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı Haber
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
İtfaiyeci, selin ortasında köpeğiyle mahsur kalan kadını sırtında taşıdı
İtfaiyeci, selin ortasında köpeğiyle mahsur kalan kadını sırtında taşıdı
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Milyoner Concept, Türkiye'nin yıldızı olarak Ivana Sert'i seçti
Milyoner Concept, Türkiye'nin yıldızı olarak Ivana Sert'i seçti
Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek
Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek
Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi
Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü
Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü
100 kişilik fabrikada 4 kişide korona çıktı! İşçiler fabrikanın kararına isyan edip hastaneye koştu
100 kişilik fabrikada 4 kişide korona çıktı! İşçiler fabrikanın kararına isyan edip hastaneye koştu
Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı
Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Binali Yıldırım
Magazin Aleyna Tilki Safiye Soyman İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Serdar Aziz Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Oyunlar
Şu an buradasınız: Hollanda'ya lavanta ihracatı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 08:17:32. #1.14#
title