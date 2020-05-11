Hollanda Vergi Dairesinin, çifte vatandaşları daha sıkı incelemeye aldığı iddiası
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Hollanda Vergi Dairesinin, çifte vatandaşları daha sıkı incelemeye aldığı iddiası

Hollanda Vergi Dairesi, dolandırıcılık tespiti uygulamasının çifte vatandaşlığı "dolandırıcılık kriteri" olarak ele alması sebebiyle, iki vatandaşlığı bulunan 11 bin kişinin daha sıkı incelemeye tabii tutarak ayrımcılık yaptığını kabul ettiği öne sürüldü.

Hollanda Vergi Dairesinin, çifte vatandaşları daha sıkı incelemeye aldığı iddiası
11.05.2020 23:40 | Son Güncelleme: 11.05.2020 23:40

Hollanda Vergi Dairesi, dolandırıcılık tespiti uygulamasının çifte vatandaşlığı "dolandırıcılık kriteri" olarak ele alması sebebiyle, iki vatandaşlığı bulunan 11 bin kişinin daha sıkı incelemeye tabii tutarak ayrımcılık yaptığını kabul ettiği öne sürüldü.

Trouw gazetesi ve RTL haber sitesindeki haberlerde, Hollanda Vergi Dairesi, Hollanda'da Kişisel Verileri Koruma Kurumunca (AP) başlatılan incelemeyle ilgili çifte vatandaşlık taşıyanların daha sıkı vergi incelemelerine tabii tutulduğunu kabul ettiği belirtildi.

Vergi Dairesinin dolandırıcılık tespiti uygulamasında kullandığı 5 kriterden birinin çifte vatandaşlık olduğu ifade edildi.

Haberde, 11 bin yabancı kökenlinin vergi dairesinin ek ödenek departmanınca ayrımcılığa maruz kaldığı ve daha sıkı vergi incelemesine tabii tutulduğu bildirildi.

"Bu iddialar çok ciddi"

Hristiyan Demokrat Partisi (CDA) Milletvekili Pieter Omtzigt, uygulamanın ne zamandan beri bu şekilde çalıştığını öğrenmek istediklerini belirtti.

Sosyalist Parti Milletvekili (SP) Renske Leijten, "Bu iddialar çok ciddi ve bunların şimdi duyuluyor olması bu geminin temiz bir gemi olmadığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Vergi dairesinin, Trouw gazetesi ve RTL haber sitesinin soruları üzerine, yapılan kontrollerde göçmen kökenlilerin bilgilerinin kullanıldığını kabul ettiği fakat incelemelerin nasıl yapıldığına ilişkin ayrıntıları vermekten kaçındığı aktarıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 2019'da "Hollanda Vergi Dairesinin, dolandırıcılık tespiti uygulamasında göçmenlere ayrımcılık yaptığı" iddialarını araştırmaya başlamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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