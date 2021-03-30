Hollanda ve Norveç kazandı
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Hollanda ve Norveç kazandı

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Hollanda ve Norveç kazandı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takım'ın rakipleri Hollanda ve Norveç, sahadan 3 puanla ayrılarak puanlarını 6 yaptı.

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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takım'ın rakipleri Hollanda ve Norveç, sahadan 3 puanla ayrılarak puanlarını 6 yaptı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, Letonya ile sahasında 3-3 berabere kalırken, gruptaki puanını 7'ye yükseltti. Grupta lider durumda bulunan ay-yıldızlı ekibi, 6'şar puanı bulunan Hollanda, Norveç ve Karadağ takip etti. Cebelitarık deplasmanında boy gösteren Hollanda, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 7-0'lık galibiyetle ayrılırken, Norveç de Karadağ deplasmanında tek golle galip gelmeyi başardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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