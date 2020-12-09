Hollanda ve İsveç, BM'yi Arakanlıların gönderildiği Bhasan Char Adası'nı incelemeye çağırdı
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Hollanda ve İsveç, BM'yi Arakanlıların gönderildiği Bhasan Char Adası'nı incelemeye çağırdı

09.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:14
Hollanda ve İsveç, BM'yi Arakanlıların gönderildiği Bhasan Char Adası'nı incelemeye çağırdı

Hollanda ve İsveç'in Dakka büyükelçileri, Birleşmiş Milletlerin (BM) Arakanlı Müslümanların iskan edilmeye başlandığı Bhasan Char Adası'nı güvenlik ve sürdürülebilirlik değerlendirmesine almasını istedi.

Hollanda ve İsveç'in Dakka büyükelçileri, Birleşmiş Milletlerin (BM) Arakanlı Müslümanların iskan edilmeye başlandığı Bhasan Char Adası'nı güvenlik ve sürdürülebilirlik değerlendirmesine almasını istedi.

"Thedailystar.net"in haberine göre, Hollanda Büyükelçisi Harry Verweij ve İsveç Büyükelçisi Alex Berg von Linde, Cox's Bazar'daki mülteci kamplarına yaptıkları ziyaretin ardından yetkililer ve insani yardım kuruluşlarıyla görüşme gerçekleştirdi.

Verweij ve Linde, Arakanlıların yerleştirilmeye başlandığı adanın BM tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.

Verweij, Arakanlıların iskanı planlarına yönelik kısa vadeli çözümlerden sonuç alınamayacağını, bu nedenle orta vadeli çözümler geliştirme seçenekleri hakkında görüş alışverişinde bulunulması gerektiği uyarısında bulundu.

Linde de kamplardaki kadın ve çocukların kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini söyleyerek kalıcı çözüm için sığınmacılara psikolojik destek sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Büyükelçiler, Myanmar'da işlenen zulümlerin sorumlularının hesap vermesine odaklanmaya devam edeceklerini ve Arakanlıların geri dönüşlerinin sağlanması için baskı uygulayacaklarını vurguladı.

Ayrıca büyükelçiler, ülkelerinin Cox's Bazar'ın sürdürülebilir kalkınmasıyla bölge halkı ve sığınmacılara yönelik insani yardımları sürdüreceklerini kaydetti.

Bangladeş, 4 Aralık'ta, Arakanlıları Bengal Körfezi açıklarındaki Bhasan Char Adası'na yerleştirmeye başlamış, bu kapsamda 1642 Arakanlı kıyıdan 50 kilometre uzaktaki adaya gönderilmişti.

Arakanlı Müslümanlar, Bhasan Char Adası'na gitmek istemiyor

Bangladeş hükümet yetkilisi Tonmoy Das, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, aralarında 15 kadın ve 6 çocuğun bulunduğu en az 29 Arakanlı Müslüman'ın Bengal Körfezi'nde haftalar süren tehlikeli yolculuğun ardından balıkçı teknesiyle Bhasan Char Adası'na ulaştığını söylemiş ve adaya Arakanlı Müslümanlar için gıdanın yanı sıra doktor ve polislerden oluşan bir ekibin de gönderildiğini belirtmişti.

Mülteci işlerinden sorumlu yetkili Mahbub Alam Talukder, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Bhasan Char Adası'nın 100 bin Arakanlı Müslüman'ın yaşaması için hazırlandığı bilgisini paylaşarak, adada sel gibi olası bir doğal afete karşı yapay set, evler, hastaneler ve camilerin inşa edildiğini söylemişti.

Ana karadaki en yakın yerleşime 52, en yakın adaya ise 30 kilometre mesafede bulunan adaya ulaşım ancak motorlu teknelerle 2 saat yolculukla sağlanabiliyor. Kötü hava koşullarında yolculuk süresi daha da uzuyor.

Bangladeş donanmasının ölçümlerine göre denizden ortalama yüksekliği 2,84 metre civarındaki adada nehir erozyonu yoğun görülüyor.

Arakanlı Müslümanların çoğu, Bangladeş hükümetinin kendilerini yerleştirmeyi planladığı doğal afetlere açık Bhasan Char Adası'na gitmek istemiyor.

Uluslararası yardım kuruluşları da olası doğal afetlerin can kaybına neden olabileceği endişesiyle Arakanlı Müslümanların adaya yerleştirilme planına karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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