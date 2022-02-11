Hollanda, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmeyi son dakikaya bırakmamalarını istedi

Hollanda, vatandaşlarından Ukrayna'dan ayrılmayı son dakikaya bırakmamalarını talep etti.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'nın Kiev Büyükelçisi Jennes de Mol'un Ukrayna'da yaşayan vatandaşlar ile Rusya-Ukrayna arasındaki krizle ilgili çevrimiçi toplantı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, 50 Hollanda vatandaşının katıldığı çevrim içi toplantıda, de Mol'un Hollandalıların Ukrayna'yı terk etmeyi son dakikaya bırakmamalarını istediği kaydedildi.

De Mol'un, Hollanda vatandaşlarından Ukrayna'da kalmalarının gerekli olup olmadığını kontrol etmelerini istediği, ülkede kalmayı tercih edenlerin olası bir savaşa iyi bir şekilde hazırlıklı olmalarının önemine dair uyarıda bulunduğu ifade edildi.

Ukrayna'daki durumun çok belirsiz olduğunu ve aniden kontrolden çıkabileceğini belirten de Mol'un, "Bu nedenle size şimdiden soruyoruz: Burada kalmanız gerçekten gerekli mi? Değilse, o zaman şimdiden ülkeyi terk etmeyi düşünün. Vatandaşlar ülkede kalmayı seçerse, hazırlıklı olmaları kendi sorumluluklarındadır." uyarısında bulunduğu aktarıldı.

De Mol'un, bölgede krizin tırmanması durumunda Hollanda hükümetinin ülkeyi terk etmek isteyenlerin tahliyesine yardımcı olmayacağına vurgu yaptığı, vatandaşların kendi ulaşım araçları ile sınırı geçmeleri gerektiğini söylediği belirtildi.