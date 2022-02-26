Hollanda, Ukrayna'ya Alman yapımı 50 tanksavar gönderecek - Haberler

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Hollanda, Ukrayna'ya Alman yapımı 50 tanksavar gönderecek

AA, Abdullah Aşıran - Güncel
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Hollanda, Ukrayna'ya Alman yapımı 50 tanksavar gönderecek

Hollanda, Ukrayna'ya Alman yapımı 50 tanksavar gönderme kararı aldı.

Hollanda, Ukrayna'ya Alman yapımı 50 tanksavar gönderme kararı aldı.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya ek askeri malzeme desteğinde bulunulacağı belirtildi.

Bu kapsamda, Ukrayna'ya Alman yapımı 50 tanksavar gönderileceği, ayrıca Almanya ile Slovakya'ya bir Patriot hava savunma sistemi gönderme olasılığının görüşüldüğü ifade edildi.

Savunma Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamada, Ukrayna'ya en kısa sürede 200 Stinger uçaksavar füzesi tedarik edileceği bildirilmişti.

Hollanda hükümeti 18 Şubat'ta da Ukrayna'ya radar ve miğfer gibi çeşitli askeri malzeme yardımında bulunulacağını açıklamıştı.

AA / Abdullah Aşıran - Güncel

Slovakya, Hollanda, Ukrayna, Alman, Güncel, Haberler

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