Hollanda uçakları tarafından evi bombalanan Iraklı'ya '1 milyon eurodan fazla' tazminat ödeyecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Hollanda uçakları tarafından evi bombalanan Iraklı'ya '1 milyon eurodan fazla' tazminat ödeyecek

Hollanda hükümetinin, 2015 yılında "IŞİD karargahı olduğu" gerekçesiyle Irak'ın Musul kentindeki evi F-16 uçakları tarafından bombalanan Basim Razzo'ya, "1 milyon eurodan fazla" tazminat ödemeye karar verdiği bildirildi.

Hollanda uçakları tarafından evi bombalanan Iraklı'ya '1 milyon eurodan fazla' tazminat ödeyecek
09.09.2020 14:47 | Son Güncelleme: 09.09.2020 14:52

Hollanda hükümetinin, 2015 yılında "IŞİD karargahı olduğu" gerekçesiyle Irak'ın Musul kentindeki evi F-16 uçakları tarafından bombalanan Basim Razzo'ya, "1 milyon eurodan fazla" tazminat ödemeye karar verdiği bildirildi.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, parlamentoya gönderdiği mektupta, hava saldırısı sırasında eşi, kızı, erkek kardeşi ve yeğenini kaybeden ve kendisi de ağır yaralanan Razzo'nun, "muazzam acısı" nedeniyle, gönüllü tazminat ödeme kararı aldıklarını bildirdi.

Hollanda Hava Kuvvetleri'ne bağlı F - 16 uçaklarının düzenlediği hava saldırısı sırasında vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniye artık çalışamaz durumda olduğunu belirten Musullu Basim Razzo, yaklaşık 2,5 milyon euro tazminat talebinde bulunmuştu.

Ancak yapılan görüşmelerde, iki tarafı da memnun edecek bir rakam üzerinde anlaşma sağlandı.

Razzo'nun avukarı Liesbeth Zegeveld, müvekkilinin, Hollanda hükümeti tarafından önerilen tazminat miktarından oldukça memnun olduğunu söyledi. Savunma Bakanlığı, Iraklı mağdura ödenecek paranın miktarını açıklamadı.

Hollanda medyasına göre, hükümet, Basim Razzo'ya 1 milyon eurodan fazla tazminat ödeyecek.

Hollanda Savunma Bakanı Bijleveld, Razzo ile anlaşmaya varılması konusunda, "Sevdiklerinin kaybını asla telafi edemeyecek olsak da, umarım bu para ona biraz faysalı olur" dedi.

IŞİD'le mücadele amacıyla oluşturulan uluslararası koalisyonda görevli Hollanda F-16'ları, 21 Eylül 2015 gecesi, ABD güçlerinin sorumluluğundaki karargahdan verilen yanlış bilgi üzerine, IŞİD militanlarının barındığı gerekçesiyle, sivillerin yaşadığı Basim Razzo'ya ait evi bombaladı.

Bombardımanda, telekom şirketi çalışanı olan Razzo'nun eşi, kızı, erkek kardeşi ve yeğeni hayatlarını kaybetti. Hollanda Savunma Bakanlığı, Razzo'nun evine yönelik saldırının, ABD istihbaratının yanlış bilgi vermesinden kaynaklandığını açıkladı.

Hollanda savaş uçaklarının, Musul yakınlarındaki Havice kasabasına düzenledikleri bir başka hava saldırında da, en az 70 sivilin hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Hollandalı avukat Liesbeth Zegeveld, ölen sivillerin yakınları adına Hollanda devleti aleyhine tazminat davası açtı.

Zegeveld, Basim Razzo'ya ödenen tazminatın ardından, Hollanda'nın diğer savaş hasarını da telafi etmesini beklediklerini söyledi.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Erol Evgin Demet Şener Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Gökhan Töre Eddie Newton Sergen Yalçın Ricardo Quaresma
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Hollanda uçakları tarafından evi bombalanan Iraklı'ya '1 milyon eurodan fazla' tazminat ödeyecek - Musul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 15:43:16. #1.14#
title