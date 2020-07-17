Hollanda, Türklerin de aralarında bulunduğu AB dışındaki sevgililere kapıyı açıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Hollanda, Türklerin de aralarında bulunduğu AB dışındaki sevgililere kapıyı açıyor

Hollanda hükumeti, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Schengen bölgesi dışındaki ülkelerde yaşayan ve Hollanda'da sevgilisi bulunan kişilere 27 Temmuz'dan itibaren seyahat izni vermeye başlayacak.

Hollanda, Türklerin de aralarında bulunduğu AB dışındaki sevgililere kapıyı açıyor
17.07.2020 14:02 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:35

Hollanda hükumeti, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Schengen bölgesi dışındaki ülkelerde yaşayan ve Hollanda'da sevgilisi bulunan kişilere 27 Temmuz'dan itibaren seyahat izni vermeye başlayacak.

Ancak Türkiye gibi, "zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken" turuncu listedeki ülkelerden gelenler, 14 gün evde karantina uygulamasına tabi tutulacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır uzaktaki eş ya da sevgilileri ile görüşemeyen çiftlerin başlattığı #LoveIs NotTourism (Aşk Turizm Değildir) kampanyasına Hollanda hükümetinden olumlu yanıt geldi.

Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, Hollandalı'ların, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde yalayan sevgilileri ile 27 Temmuz'dan itibaren, belirli koşullar altında bir araya gelebileceklerini açıkladı.

Hollandalı bakan, koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeye uygulanan seyahat kısıtlamaları konusunda, sevgililer için bir istisna uygulanacağını bildirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle AB dışındaki temsilciliklerinde vize işlemlerini durduran Hollanda Dışişleri Bakanlığı, 27 Temmuz'dan itibaren sevgililere vize vermeye başlayacak.

Hükümetin aldığı karar uyarınca, Hollandalı biriyle en az 3 aydır birlikte olduğunu beyan eden ve AB sınırları dışında yaşayan kişilere 90 günlük vize verilecek. Koronavirüs salgını devam ettiği sürece, Hollandalı'ların Schengen bölgesi dışından gelen sevgilileri, her 6 ayda bir, 90 gün boyunca bu ülkede kalabilecek.

Çiftlerin seyahat kısıtlamalarından muaf tutulması ve vize alabilmesi için, en az 3 aydır birlikte olduklarını ve düzenli olarak iletişimde bulunduklarının imza ve el yazısı ile beyan etmeleri gerekiyor.

Vize başvurusu için, Hollanda'da kalınacak adres ve iletişim bilgileri ile 90 günü aşmayan gidiş - dönüş bileti istenecek.

Vize başvurusu yapan kişilerin yeterli mali kaynağa sahip olması ya da Hollanda'daki sevgilisinin bunu garanti etmesi de, istenen koşullar arasında.

Sevgili oldukları konusunda yalan beyanda bulunarak AB dışındaki bir kişinin ülkesine gelmesine yardımcı olan Hollandalılar, bunun ortaya çıkması durumunda ağır hapis ve para cezasına çarptırılacak.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım Magazin
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi Güncel
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı 3. Sayfa
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı Spor
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru Magazin
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
3 ülke de sahip çıkmayınca botta sıkışan göçmenin cansız bedeni 2 haftadır denizde sürükleniyor Dünya
3 ülke de sahip çıkmayınca botta sıkışan göçmenin cansız bedeni 2 haftadır denizde sürükleniyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Didem Soydan, Selin Türkmen'le birlikte güneşlendiği fotoğrafı paylaştı: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan, Selin Türkmen'le birlikte güneşlendiği fotoğrafı paylaştı: Mutlu eş, mutlu hayat
Rusya, Ayasofya'nın ibadete açılmasından memnun: Turistlerimiz kazançlı çıkacak
Rusya, Ayasofya'nın ibadete açılmasından memnun: Turistlerimiz kazançlı çıkacak
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Manchester United maçında oksijen tedavisi uygulanan Patrick van Aanholt, yürekleri ağızlara getirdi
Manchester United maçında oksijen tedavisi uygulanan Patrick van Aanholt, yürekleri ağızlara getirdi
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Erol Katırcıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Danla Bilic Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Tamer Tuna Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Tbmm Adana Ankara İngiltere
Şu an buradasınız: Hollanda, Türklerin de aralarında bulunduğu AB dışındaki sevgililere kapıyı açıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 14:35:32. #1.15#
title