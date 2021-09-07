Hollanda - Türkiye ne zaman, hangi kanalda? Hollanda - Türkiye maçı şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Hollanda - Türkiye bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Hollanda - Türkiye maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.