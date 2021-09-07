Hollanda - Türkiye maçında VAR var mı? 7 Eylül FIFA 2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarında VAR olacak mı?

Hollanda - Türkiye maçı devam ederken futbol severler maçta VAR var mı, VAR sistemi aktif mi merak etti. Peki, Hollanda - Türkiye maçında VAR var mı? 7 Eylül FIFA 2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarında VAR olacak mı? İşte bilgiler...

Dünya Kupası eleme maçlarında VAR sistemi var mı merak ediliyor. Ayrıca Gol çizgisi teknolojisi olacak mı araştırılıyor. 2022 Dünya Kupası VAR sistemi var mı? Dünya Kupası eleme grubu maçlarında VAR sistemi olacak mı? Hollanda - Türkiye maçında VAR var mı? 7 Eylül FIFA 2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarında VAR olacak mı?

VAR SİSTEMİ NEDİR?

Video yardımcı hakem, yardımcı hakemin maç görüntüsünü yeniden oynatarak mikrofonlu kulaklık vasıtasıyla iletişim kurduğu maç hakeminin futbol maçı sırasında verdiği bazı kararları gözden geçiren sistemdir. Video yardımcı hakem sistemi, henüz futbol kuralları arasında yer almamasına rağmen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu tarafından çeşitli futbol organizasyonlarında denenmektedir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

2022 DÜNYA KUPASI VAR SİSTEMİ OLACAK MI?

VAR sistemi ilk olarak 2018 Dünya Kupası'nda uygulanmıştı. Buna göre 2022 Dünya Kupası'nda da VAR sisteminin uygulanması bekleniyor. Fakat Dünya Kupası eleme grup maçlarında VAR sistemi aktif mi henüz bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

2022 DÜNYA KUPASI GRUP ELEME MAÇLARINDA VAR VE GOL ÇİZGİSİ VAR MI?

Dünya Kupası turnuvasında VAR sisteminin aktif olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca grup eleme maçlarında da VAR sistemi aktif. Çünkü baş hakem bir pozisyon sonrasında futbolculara VAR'a bağlandığını belirtmişti.

7 EYLÜL HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇINDA VAR VAR MI?

Evet bugün oynanan Hollanda - Türkiye maçında VAR sistemi aktiftir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.