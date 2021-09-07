Hollanda-Türkiye karşılaşması öncesinde stat etrafında büyük coşku

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Hollanda-Türkiye karşılaşması öncesinde maçın oynanacağı Johan Cruyff Arena etrafında büyük coşku vardı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Hollanda-Türkiye karşılaşması öncesinde maçın oynanacağı Johan Cruyff Arena etrafında büyük coşku vardı.

Türk ve Hollandalı taraftarlar formalarıyla stat etrafında renkli görüntüler oluşturdular. İki ülkenin taraftarları yaptıkları tezahüratlarla maçın başlamasına kısa bir süre kala karşılaşmanın havasına girdiler.

Türk taraftarlar, İstanbul'daki gibi Amsterdam'da da ay-yıldızlı ekibin galip geleceğine inandıklarını söylediler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever