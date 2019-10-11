11.10.2019 00:26

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Modernize edilmiş bir gümrük birliği, aynı zamanda ikili yatırımlarımızın geleceği anlamında da büyük bir potansiyeli beraberinde getirecek ve üçüncü ülkelere yapılacak olan yatırımlarda yeni bir döneme girmemizi sağlayacaktır." dedi.

Gülle, TİM tarafından Badhoevedorp köyünde, bir otelin toplantı odasında düzenlenen Hollanda-Türkiye İş Forumu'nda konuştu.

Konuşmasında gümrük birliğinin güncellenmesinin önemine vurgu yapan Gülle, "Gümrük birliğinin güncellenmesi anlamında, Hollanda hükümetinin olduğu kadar iş dünyasının da desteklerini bekliyoruz. Bugün lojistik, hizmetlerin serbest dolaşımı ve üçüncü ülkeler ile yapılan anlaşmalar konusunda, gümrük birliğinin yaratmış olduğu zorlukları halen yaşıyoruz." diye konuştu.

Gülle, Hollanda hükümetinin ve iş dünyasının temsilcilerinden, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu modernizasyon sürecinde desteğin sürdürülmesi yönünde beklentileri olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü modernize edilmiş bir gümrük birliği, aynı zamanda ikili yatırımlarımızın geleceği anlamında da büyük bir potansiyeli beraberinde getirecek ve üçüncü ülkelere yapılacak olan yatırımlarda yeni bir döneme girmemizi sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda ile Türkiye arasında ikili ilişkilerin 17'inci yüzyılın başlarına dayandığına işaret eden Gülle, "İlk diplomatik temsilciliğimiz Lahey'de, 1859 yılında görev yapmaya başladı. Yeni kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ise imzaladığı ilk anlaşmalardan birisi, Hollanda Krallığı ile yapılan dostluk anlaşması olarak 1924 yılında hayata geçti. O günden bugüne, hem kültürel hem ekonomik hem de diplomatik anlamda ikili ilişkilerimizi çok önemli bir noktaya taşımayı başardık." ifadelerini kullandı.

Gülle, "Bugün bu noktayı bir adım daha ileriye nasıl götürebiliriz, ikili ticaretimizde ortaklığımızı pekiştirecek hangi adımları atabiliriz, bunu tartışmak üzere tekrar bir araya geldik." diye konuştu.

"Hollanda 2018 yılında Türkiye'ye en çok doğrudan yatırım yapan ülkelerin başında geliyor"

İki ülkenin de politika yapıcılarının, ticaretin kolaylaştırılması anlamında sonuç odaklı yaklaştığını ifade eden Gülle, şunları kaydetti:

"Hollanda ile 2009 yılında 6,8 milyar dolar olan ikili ticaretimizin, 2018 yılında 10,6 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Toplamda genel bir denge ile seyreden ticaretimizin, daha nice potansiyelleri barındırdığını da biliyoruz. Bu yüzden sektörel ortaklıklara, ortak yürütülecek olan yeni programlara ve yeni yatırım fırsatlarına dikkatle eğilmeliyiz. Pazar paylarımıza bakacak olursak, 2018 yılında, Türkiye'nin Hollanda ithalatından aldığı pay yüzde 0,8 olurken, Hollanda'nın Türkiye'nin toplam ithalatından almış olduğu pay yüzde 2,9 olarak gerçekleşti.

Diğer taraftan, hepimizin bildiği gibi Türk müteahhitlik hizmetleri, bugün dünyada 9 bin 800 farklı proje ile 387 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. Sadece Hollanda'da bu rakam 500 milyarı geçmiş durumda. Aynı şekilde Hollanda, 2018 yılında Türkiye'ye en çok doğrudan yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. Durum bu şekilde olunca, bizlerin de bu sıkı birlikteliği, ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı arttırarak, ekonomik ilişkilerimizi geliştirmemiz gerekiyor."

Hollanda ve Türkiye'nin sektörler için daha net inisiyatifler alarak adım atması ve yeni bir ekosistemi ortaya koyması gerektiğini kaydeden Gülle, "Üretimden lojistiğe, pazarlamadan finansa, yeni ortak stratejiler geliştirerek, geleceğimiz için yeni yol haritaları oluşturabiliriz. Bu noktada, TİM'in sadece ihracat rakamları ile ilgilenen bir kurum olmadığını da sizlere bildirmek isterim."

Gülle, daha iyi bir gelecek için hedeflerin belirlenmesinde, "kazan-kazan prensibi" doğrultusunda hareket ederek potansiyel olan alanlara yoğunlaşılması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA