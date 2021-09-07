Hollanda-Türkiye

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Hollanda-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Johan Cruyff ArenaHakemler: Daniele Orsato, Fabiano Preti, Alessandro Giallatini (İtalya)Hollanda: Bijlow, Blind, Van Dijk, de Vrij, Dumfries, Klaassen, de...