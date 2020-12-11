Hollanda, teknoloji casusluğu gerekçesiyle iki Rus diplomatı sınır dışı ediyor
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BBC

Hollanda, teknoloji casusluğu gerekçesiyle iki Rus diplomatı sınır dışı ediyor

11.12.2020 05:57 | Son Güncelleme: 11.12.2020 06:01
Hollanda, teknoloji casusluğu gerekçesiyle iki Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Hollanda, yüksek teknoloji alanında casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rusya'nın Lahey Büyükelçiliği'nde görevli iki diplomatı, "istenmeyen kişi" ilan ederek, sınır dışı edilmelerini istedi.

Hollanda, yüksek teknoloji alanında casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rusya'nın Lahey Büyükelçiliği'nde görevli iki diplomatı, "istenmeyen kişi" ilan ederek, sınır dışı edilmelerini istedi.

Hollanda İstihbarat Teşkilatı (AIVD), Rus diplomatların, yüksek teknoloji alanında çalışan şirket ve kurumlardan bilgi sızıdırlıklarını bildirdi.

AIVD'ye göre dipomatlar, Rusya'nın dış istihbarat birimi SVR'nin gizli ajanları. Lahey'deki Rusya Büyükelçiliği'nde görevli olan Rus ajanlar, askeri ve sivil amaçlı kullanılan "yapay zeka, yarı iletkenler ve nanoteknoloji" alanlarında casusluk yaptı.

Yüksek teknoloji sektöründe çalışan önemli bir kaynak ağı oluşturan Ruslar, para karşılığı bilgi satın aldı. Ruslara bilgi sızdıran kaynaklardan birinin yabancı kökenli olduğu ve ilgili makamlardan çalışma izninin iptal edilmesinin istendiği açıklandı.

Casusluk olayına karışan çalışanlarla ilgili olarak bazı şirket ve yüksek öğretim kurumu yöneticileri uyarıldı. AIVD'ye göre, Rus ajanların casusuluk faaliyeti, Hollanda ekonomisi ve ulusal güvenliğine zarar verdi.

Hollanda hükümeti, Rusya Büyükelçiliği'nin iki çalışanını "istenmeyen kişi" ilan ederek, derhal ülkeyi terk etmelerini istedi.

Hükümet, casusluğun suç kapsamına alınması için bir çalışma başlattığını açıkladı.





Lahey'de 2018 yılında da, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) bilgisayar sistemlerine girmeye çalıştığı gerekçesiyle Rusya Büyükelçiliği'nde görevli dört subay sınır dışı edilmişti.

Moskova da, geçen Ağustos ayında, Lahey'deki Rus askeri ataşesinin aracında, uzaktan izleme cihazı bulunduğunu belirterek, Hollanda'yı suçlamıştı.

BBC

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