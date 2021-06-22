Hollanda-Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel de Bont Hatay'da
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Hollanda-Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel de Bont Hatay'da

Hollanda-Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel de Bont Hatay'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hollanda-Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel de Bont, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Hollanda-Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel de Bont, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gelen Hollanda - Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel de Bont ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz, heyeti karşıladı.

Daha sonra Vali Doğan, Hollanda - Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel de Bont ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti. - HATAY

Hollanda-Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel de Bont Hatay'da
Hollanda-Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel de Bont Hatay'da
Hollanda-Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel de Bont Hatay'da
Hollanda-Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel de Bont Hatay'da
Hollanda-Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel de Bont Hatay'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hollanda-Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel de Bont Hatay'da - Haberler
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