Hollanda-Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel de Bont Hatay'da

Hollanda-Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel de Bont, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Hollanda-Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel de Bont, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gelen Hollanda - Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel de Bont ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz, heyeti karşıladı.

Daha sonra Vali Doğan, Hollanda - Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel de Bont ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı