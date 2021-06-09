Hollanda savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi
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Hollanda savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

Hollanda savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmara Denizinden İstanbul Boğazına gelen Hollanda donanmasına ait savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi.

Marmara Denizinden İstanbul Boğazına gelen Hollanda donanmasına ait savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi. İngiliz ve Hollanda savaş gemilerinin bir süre burada kalacağı öğrenildi.

İngiliz savaş gemisinden sonra Hollanda donanmasına ait savaş gemisi sabah saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemiye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait bot eşlik etti. Sarayburnu Limanı'na demirleyen İngiliz ve Hollanda savaş gemilerinin bir süre burada kalacağı öğrenildi. Savaş gemisinde askerler güvertede gezerken, turistler de sahilden onları izledi.

(Murat Horoz - Caner Sönmez - Gülşah Kahveci/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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